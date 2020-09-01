Kırklareli'nde adli yıl açılış töreni yapıldı - Son Dakika

Kırklareli'nde adli yıl törenle başladı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Baro Başkanı Turgay Hınız tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Hınız, yeni adli yılın tüm yargı camiasına hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

2020-2021 adli yılını dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 küresel salgının oluşturduğu ağır koşullarda karşıladıklarını ifade eden Hınız, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmayı, korumayı ve bu kavramlara işlerlik kazandırmayı her daim asli vazife olarak gördüklerini belirtti.

Avukatlık mesleğinin önemli olduğunu aktaran Hınız, "Avukatın müvekkiline ve her türlü güce karşı bağımsızlığının ve özerkliğinin koruyucusu, yargı içerisinde yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin, adil yargılanma hakkının, hak arama özgürlüğünün teminatı ve savunucusudur." dedi.