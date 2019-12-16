Kırklareli'nde AFAD gönüllülerine afet eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde AFAD gönüllülerine afet eğitimi verildi - Son Dakika

Kırklareli'nde AFAD gönüllülerine afet eğitimi verildi

6 saat önce

Kırklareli'nde, "AFAD Gönüllülük Projesi" kapsamında AFAD gönüllülerine temel afet bilinci eğitimi verildi.

Kırklareli'nde AFAD gönüllülerine afet eğitimi verildi, System.String[]

Kırklareli'nde, "AFAD Gönüllülük Projesi" kapsamında AFAD gönüllülerine temel afet bilinci eğitimi verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yürütülen "AFAD Gönüllülük Projesi" ile Kırklareli Valiliği AFAD Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü, İtfaiye ve Türk Kızılay Kuzey Marmara Afet Yönetimi Müdürlüğünce AFAD gönüllüleri olası afetlere karşı bilgilendirildi.

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim öncesinde konuşan, Kırklareli Valiliği AFAD Müdürü Muhsin Özer, kentte AFAD gönüllü sayısının 250'ye yükseldiğini söyledi.

2019 yılının afetlere hazırlık yılı ilan edildiğini anımsatan Özer, bu kapsamda çalışmaların, tatbikatlar ve temel afet eğitimleri ile titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

AFAD gönüllüsü sayısının artmasıyla daha da güçlendiklerini ifade eden Özer, eğitimlere katılan herkese teşekkür etti.

Daha sonra AFAD gönüllüleri doğal afetler, katı, sıvı ve gaz yangınları ile yangınlara müdahale ve ilk yardım konularında bilgilendirilerek, araç ve ekipman tanıtımları yapıldı.

Kırklareli, İtfaiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye acil kodla istemişti! İHA ve SİHA'lar KKTC'ye geldi
DSİ Genel Müdürlüğü'nün Ankara'daki binasında yangın Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'de - Havalimanı karşılama - Son Dakika
16:14 Kadıköy'deki eylemde gözaltına alınıp serbest bırakılan kadınlardan adli kontrol şartına itiraz - Son Dakika
16:10 "İdamlık genç" tiyatro gösterisi beğeni topladı - Son Dakika
16:10 Yunusemre'de 7 bölge 81 il bu etkinlikte - Son Dakika
16:09 Başkan'dan öğrencilere servis jesti - Son Dakika
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Son Dakika
14:37 Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 16:16:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'nde AFAD gönüllülerine afet eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]