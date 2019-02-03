Kırklareli'nde Ağaçtan Düşen Kişi Öldü
1 saat önce
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesinde, ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sabri Celepci (65), Durak Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde, budamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.
Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Celepci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Celepci'nin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:39 Kaynak: AA
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