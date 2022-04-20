Kırklareli'nde ağıl çöktü: 1 çoban yaralandı, 40 hayvan telef oldu - Son Dakika
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Kırklareli'nde ağıl çöktü: 1 çoban yaralandı, 40 hayvan telef oldu

20.04.2022 14:25

Kırklareli'nde ağıl çöktü: 1 çoban yaralandı, 40 hayvan telef oldu Besicilik yapan Sezen: "Sanki deprem oldu biranda çöktü" Kırklareli'nde henüz belirlenemeyen nedenle çöken ağılda 1 çoban yaralandı 40 hayvan telef oldu.

Kırklareli'nde ağıl çöktü: 1 çoban yaralandı, 40 hayvan telef oldu

Besicilik yapan Sezen: "Sanki deprem oldu biranda çöktü"

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde henüz belirlenemeyen nedenle çöken ağılda 1 çoban yaralandı 40 hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Ali Sezen çobanı Mehmet Sirtmaç birlikte hayvanları dışarı salmak için ağılın içine girdi. Daha sonra ağıl henüz belirlenemeyen nedenle Sezen, Sirtmaç ve hayvanların üzerine çöktü. Sezen göçükten kendi imkanlarıyla çıkara durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan Sirtmaç çevredekilerin yarımıyla kurtarıldı. Sirtmaç 112 Acil Sağlık ekipleri il müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bölgeye gelen AFAD ağıl altında kalan hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı.

"Hayvanları dışarı çıkaralım dedik o esnada birden sanki deprem oldu gibi anında çöktü"

Göçük altında kalan Ali Sezen o anları anlattı. Sezen hayvanları dışarı salmak için ağıla girdiklerini ve ağılın birden çöktüğünü belirterek "Ben kuzuları besledikten sonra hayvanları dışarı çıkarmak için içeri girdik. Komple çöktü. Biz iki arkadaştık beraber hayvanları bakıyorduk. İçerde hayvanlar yemini yedikten sonra hayvanları dışarı çıkaralım. O esnada birden sanki deprem oldu gibi anında çöktü. Hayvanlar ve biz altında kaldık. Ben kendi imkanlarımla çıktım arkadaşım köyden gelen vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. O hastanede şimdi bacaklarında kırıklar var. Ameliyat olacak herhalde" dedi.

Bölgeye gelen İl Tarım ve Orman Müdür Mehmet Aksoy yaklaşık 40 hayvanın telef olduğunu vurgulayarak "İlimiz Kofçaz ilçesinde aşırı şiddetli yağmurdan zarar gören yıkılan ağılın içerisinde yaklaşık 40 hayvan telef oldu. Enkazı kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra çiftçimize gerekli yardım verilecektir. Çiftçilerimize tavsiyemiz şudur Tarım Bakanlığımız yüzde 50 destekli ağıl, ağır ve kışla yenilemeye destek veriyor. Lütfen çiftçilerimiz İlçe Tarım, İl Tarım müdürlüklerimize uğrasınlar. Böyle kazalara, belalara maruz kalmayalım. Hem hayvanlarımız telef oluyor hem de canımız acıyor. Lütfen çiftçilerimiz il ve ilçe tarım müdürlüklerimize gelsinler devletimizin hibe desteklerinden yararlansınlar" ifadelerini kullandı

Mehmetçik, AFAD, İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kırklareli'nde ağıl çöktü: 1 çoban yaralandı, 40 hayvan telef oldu
Kırklareli'nde ağıl çöktü: 1 çoban yaralandı, 40 hayvan telef oldu
Kırklareli'nde ağıl çöktü: 1 çoban yaralandı, 40 hayvan telef oldu
Kırklareli'nde ağıl çöktü: 1 çoban yaralandı, 40 hayvan telef oldu
Kırklareli'nde ağıl çöktü: 1 çoban yaralandı, 40 hayvan telef oldu
Kırklareli'nde ağıl çöktü: 1 çoban yaralandı, 40 hayvan telef oldu
Kırklareli'nde ağıl çöktü: 1 çoban yaralandı, 40 hayvan telef oldu
Kırklareli'nde ağıl çöktü: 1 çoban yaralandı, 40 hayvan telef oldu
Kırklareli'nde ağıl çöktü: 1 çoban yaralandı, 40 hayvan telef oldu
Kırklareli'nde ağıl çöktü: 1 çoban yaralandı, 40 hayvan telef oldu
Kırklareli'nde ağıl çöktü: 1 çoban yaralandı, 40 hayvan telef oldu
Kırklareli'nde ağıl çöktü: 1 çoban yaralandı, 40 hayvan telef oldu

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KIRKLARELİ - Çöken ağılın enkazında kalan bir kişi yaralandı, 40 küçükbaş hayvan telef oldu KIRKLARELİ - Çöken ağılın enkazında kalan bir kişi yaralandı, 40 küçükbaş hayvan telef oldu Son dakika: Rus askerin annesi: 'Moskova kruvazöründe 40 asker öldü çok sayıda asker yaralandı' Son dakika: Rus askerin annesi: 'Moskova kruvazöründe 40 asker öldü çok sayıda asker yaralandı'

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde ağıl çöktü: 1 çoban yaralandı, 40 hayvan telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde ağıl çöktü: 1 çoban yaralandı, 40 hayvan telef oldu - Son Dakika
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