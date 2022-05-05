Kırklareli'nde ağıl yangını: 1 inek telef oldu - Son Dakika
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Kırklareli'nde ağıl yangını: 1 inek telef oldu

05.05.2022 11:47
Kırklareli'nde ağıl yangını: 1 inek telef oldu

Kırklareli'nde henüz belirlenemeyen sebeple ağılda çıkan yangında 1 inek telef oldu.

Kırklareli'nde henüz belirlenemeyen sebeple ağılda çıkan yangında 1 inek telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Celaliye köyünde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Fehmi Körsu'ya ait ağılda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken 1 inek telef oldu.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde ağıl yangını: 1 inek telef oldu
Kırklareli'nde ağıl yangını: 1 inek telef oldu
Kırklareli'nde ağıl yangını: 1 inek telef oldu
Kırklareli'nde ağıl yangını: 1 inek telef oldu
Kırklareli'nde ağıl yangını: 1 inek telef oldu

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Son dakika haber! Lüleburgaz'da ağıl yangınında büyükbaş hayvan telef oldu Son dakika haber! Lüleburgaz'da ağıl yangınında büyükbaş hayvan telef oldu

Kırklareli, Lüleburgaz, Yangın, İnek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde ağıl yangını: 1 inek telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde ağıl yangını: 1 inek telef oldu - Son Dakika
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