Kırklareli'nde ağıldan çalınan 8 küçükbaş hayvan JASAT ekiplerince bulundu - Son Dakika

Kırklareli'nde ağıldan çalınan 8 küçükbaş hayvan JASAT ekiplerince bulundu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir ağıldan çalınan 8 küçükbaş hayvan, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir ağıldan çalınan 8 küçükbaş hayvan, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Karamesutlu köyünde yaşayan U.A, ağılından 8 küçükbaş hayvanının çalınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu. Ekipler, küçükbaş hayvanları ağıldan O.Ö. ve S.Ö'nün çaldığını ve H.D'ye sattığını tespit etti. H.D'nın ağılında yapılan araştırmada çalınan hayvanlar bulundu. Hayvanlar, sahibi U.A'ya teslim edildi. O.Ö. ve S.Ö. hakkında "hırsızlık", H.D. hakkında ise "suç eşyası malı bilerek satın almak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Son Dakika

Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu

Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi

Rutin tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan açıklama: 16 şişe serum alıyorum

Fal ve büyü vurgunu! Talihsiz kadın 625 bin lirayı böyle kaptırdı

HDP'li Gergerlioğlu milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali için AYM'ye başvurdu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı

Komşuların kavgası karakolda bitti! Yüzüne kalem saplanan kadın kanlar içerisinde kaldı

Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor