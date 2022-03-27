Kırklareli'nde AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" yapıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" yapıldı

27.03.2022 14:37
Kırklareli'nde AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" yapıldı

Kırklareli'nde AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla düzenlenen "Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" yapıldı.

Kırklareli'nde AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla düzenlenen "Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" yapıldı.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen programda, ülkeye daha iyi hizmet edebilmek amacıyla partinin her bir üyesinin birlikte olarak daha çok fedakarlık yapmaya gayret ettiğini söyledi.

AK Parti kurulduğundan itibaren Türkiye'de 15 seçim gerçekleştirildiğini anımsatan Minsolmaz, 2002'de Allah'ın izni ve milletin takdiri ile girdiği ilk seçimde tek başına iktar olduğunu belirtti.

Başka hiçbir partiye nasip olmayan bir başarı olarak değerlendirdiklerini dile getiren Minsolmaz, iktidar olmanın yanında ikinci bir başarının da bu güne hep birinci parti olduğunu kaydetti.

Teşkilata, teşkilatın her bir ferdine ayrı ayrı önem verdiklerini anlatan Minsolmaz, her bir üyenin kendi mahallesinde, sokağında, köyünde vatandaşların durumunu çok iyi görebildiğini, analiz edebildiğini, yorumlayabildiğini ifade etti.

Yapılan hizmetlerin vatandaşlara tek tek anlatılmasında, yürütülen davayı ve gayeyi vatandaşlara ulaştırılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Minsolmaz, şöyle devam etti:

"Yaptıklarımızı en doğru şekilde vatandaşlara aktaracak olan sizlersiniz. Onun için teşkilat var. Cumhurbaşkanımızın 'siyaset yapıyorsak her yerde olmamız lazım' sözü ondandır. Her vatandaşın sorunu çok önemli. Dolayısıyla siyaset bunun için çok zor, bunun için çok keyifli, bunun için çok kutsal. Hizmet beklentisi hangi alanda varsa bizden bu alanda var olmamızı istiyor millet ve onların vergileriyle bunları yaptığımızı çok iyi biliyor. Milletten topladığımız vergiyle millete hizmet yapıyoruz. Onun için cumhurbaşkanımız 'Kibirlenmeyin' diyor. Milletten topladığımız vergiyi bu güne kadar gelmiş geçmiş bütün siyasi partilerden daha iyi kullanıp, daha iyi hizmetleri, daha kısa sürede, daha verimli yapıyoruz. Yeni geliştirdiğimiz yatırım modelleriyle de onları devlete yük olmadan yapıyoruz."

İl Başkanı Alper Çiler de 2023 yılının önemli olduğunu, bu önemi herkesin çok iyi anlaması ve anlatması gerektiğini bildirdi.

Programda, "Siyasal İletişim ve Yeni Medya" konusunda İdris Kardaş, "Motivasyon" konusunda Serdar Tuncer, "Teşkilatçılık Tecrübe Paylaşımı" konusunda Çiğdem Erdoğan Atabek, "Etkili İletişim" konusunda Hakan Turgut sunum yaptı.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videolu mesajı yayınlandı.

Programa, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Züleyha Karademir de katıldı.

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Araştırma Geliştirme, Kırklareli, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde AK Parti'nin 'Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı' yapıldı - Son Dakika


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