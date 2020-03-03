Kırklareli'nde "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğünce, Halk Eğitimi Merkezi salonunda gerçekleştirilen turnuvada farklı yaş gruplarında 110 öğrenci mücadele etti.

Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan, turnuvanın ardından yaptığı konuşmada, ikinci kez "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası gerçekleştirdiklerini söyledi.

Akıl ve zeka oyunlarının çocukların zihinlerini ve becerilerini geliştirdiğini ifade eden Kalkan, turnuvaları yaygınlaştırmak istediklerini belirtti.

Okullarında başarılı olan öğrencilerin il turnuvasında mücadele ettiğini aktaran Kalkan, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından mangala, q-bitz, pentago, equilibrio, reversi ve kulami oyunlarında başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.