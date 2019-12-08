Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde ambulans şoförleri yarıştı
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde ambulans şoförleri yarıştı - Son Dakika

Kırklareli'nde ambulans şoförleri yarıştı

6 saat önce

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce "Aste All-Star Yarışması" düzenlendi.

Kırklareli'nde ambulans şoförleri yarıştı, System.String[]

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce "Aste All- Star Yarışması" düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen yarışmaya katılan ambulans şoförleri kıyasıya mücadele etti.

Daha sonra yarışmayı tamamlayan ambulanslar, vaka simülasyonu yaptı.

Senaryoya göre kaza geçirmiş bir yaralıya müdahale eden 112 Acil Sağlık ekipleri, yarışı tamamlamış oldu.

Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinliklerinin devam ettiğini söyledi.

Yarışma ile sürücülerin güvenli şekilde ambulans kullanmasını sağlamış olduklarını ifade eden Cerit, Sağlık Bakanlığının talimatlarıyla sürücülere verilen temel eğitimle, ambulansın hastaya hızlı şekilde gitmesini, aynı zamanda güvenli bir şekilde ulaşmasını amaçladıklarını belirtti.

Cerit, yarışmayı ve vaka simülasyonunu da buna vurgu yapmak için gerçekleştirdiklerini dile getirerek, tüm sağlık personeline teşekkür etti.

Kırklareli, Star, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:18 Kaynak: AA
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