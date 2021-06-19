Kırklareli'nde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kırklareli'nde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde Kırklareli'nde merkezde etkili olan yağmurdan dolayı bir çok çatı olukları zarar görürken bir çok vatandaş ıslanmamak için kapalı alanlara sığındığı gözlendi. Yollarda biriken şu birikintilerinden dolayı araçlar ilerlemekten zorluk çekti.