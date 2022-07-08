Kırklareli'nde anız ve orman yangınlarına karşı tedbirler artırıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde anız ve orman yangınlarına karşı tedbirler artırıldı

08.07.2022 19:42
Kırklareli'nde anız ve orman yangınlarına karşı tedbirler artırıldı

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, anız ve orman yangınlarına karşı dron ile denetim gerçekleştirdi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, anız ve orman yangınlarına karşı dron ile denetim gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi koordinatörlüğünde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangın riski yüksek alanlarda tedbirleri artırdı.

Ekipler bu kapsamda denetimlerini dronla havadan ve karadan sürdürüyor.

Ayrıca ekipler, muhtarlar ile çiftçileri ziyaret ederek yangınlara karşı bilgilendirici broşür dağıttı.

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Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde anız ve orman yangınlarına karşı tedbirler artırıldı - Son Dakika

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