Ayrıca ekipler, muhtarlar ile çiftçileri ziyaret ederek yangınlara karşı bilgilendirici broşür dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi koordinatörlüğünde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangın riski yüksek alanlarda tedbirleri artırdı.

Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde anız ve orman yangınlarına karşı tedbirler artırıldı - Son Dakika

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