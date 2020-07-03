Kırklareli'nde apartman boşluğuna düşen martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Kırklareli'nde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen martı yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Mahmutağa Çeşme Sokak'ta bir apartmanın havalandırma boşluğunda martı yavrusu olduğu fark eden vatandaşlar, durumu Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler yaklaşık 12 metre aşağıya inerek martıyı kurtardı.

Martı, doğaya bırakıldı.