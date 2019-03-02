Kırklareli'nde Aranan Kişilere Yönelik Operasyon
42 dakika önce
Kırklareli'nde haklarında "hırsızlık" ve "yağma" suçlarından araması bulunan şüphelilere yönelik operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli
'nde haklarında "hırsızlık" ve "yağma" suçlarından araması bulunan şüphelilere yönelik operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma
Komutanlığı ekipleri, fiziki takip sonucu "hırsızlık" ve "yağma" suçundan aranan şüphelileri tespit etti.
Ekipler, 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, gözaltına alınan 20 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise bazı belgeler ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:31 Kaynak: AA
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