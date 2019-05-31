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Kırklareli'nde aranan kişilere yönelik operasyon

15 dakika önce

Kırklareli'nde haklarında çeşitli suçlarından araması bulunan şüphelilere yönelik operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde aranan kişilere yönelik operasyon, System.String[]
Kırklareli'nde haklarında çeşitli suçlarından araması bulunan şüphelilere yönelik operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, fiziki takip sonucu "kasten öldürme", "şantaj", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "tehdit", "borçlunun ödeme şartını ihlal" suçundan aranan şüphelileri tespit etti.
Ekipler, 178 personelin katılımı ile 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, gözaltına alınan 19 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise bazı belgeler ele geçirildi.
Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 11'i tutuklandı. 8 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:38 Kaynak: AA
Jandarma, Kırklareli, Güncel
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