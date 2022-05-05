Kırklareli'nde aranması olan 23 şahıs yakalandı: Ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde aranması olan 23 şahıs yakalandı: Ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

05.05.2022 14:54
Kırklareli'nde aranması olan 23 şahıs yakalandı: Ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Nisan ayında yapılan GBT sorgulamalarında aranması olan 23 şahıs yakalanırken, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ele geçirildi.

Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Nisan ayında yapılan GBT sorgulamalarında aranması olan 23 şahıs yakalanırken, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ele geçirildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Nisan ayında Akalar, Doğu, Yayla ve kentin birçok mahallesinde 7 bin 745 kişiye yapılan GBT sorgulamalarında aranması olan 23 şahıs, 10 yoklama kaçağı yakalanırken 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 8 av tüfeğine ele geçirildi.

Öte yandan 5 bin 68 araç, 512 motosiklet kontrol edildi. Belgeleri eksik olan 21 araç trafikten men edildi. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde aranması olan 23 şahıs yakalandı: Ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi
Kırklareli'nde aranması olan 23 şahıs yakalandı: Ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

YORUMLAR
500
Edirne'de asayiş Edirne'de asayiş

Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Kırklareli, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde aranması olan 23 şahıs yakalandı: Ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
19:41 Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya meydan okudu: Saat 11'de tek başıma ve silahsız geleceğim
19:39 Rus ordusunun Azovstal çelik fabrikasına girmesinden sonra Ukrayna, Harkiv ve İzyum yönlerinde saldırıya geçti!
18:53 19 yaşındaki Asiye'yi katleden katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Onu çok kıskanıyordum, kendimi kaybettim
18:52 Fren yapıp aniden duran otobüs şoförü Türk bayrağının yerden kaldırmış!
18:49 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya fotoğraflı cevap: Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz
18:25 Yeşilçam'ın usta oyuncu Bahar Öztan tekrar kansere yakalandı!
18:19 Avukat Damla Koçak açıkladı! İşte milyonlarca özel sandık emeklisinin ikramiye bilmecesinin detayları
17:51 Ümit Özdağ'ın adını duyan Süleyman Soylu sinirden deliye döndü: Hayvandan aşağı biridir
17:49 Hrant Dink cinayetinde mahkeme kararını kesinleştirdi: 61 sanığa verilen cezalar onandı
17:25 AK Parti'den sağlık çalışanlarıyla ilgili mali düzenleme açıklaması: Mayısta TBMM'ye sunmaya hazırlanıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 19:50:40. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde aranması olan 23 şahıs yakalandı: Ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement