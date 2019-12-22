Kırklareli'nde "Arf sabiti" tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 'Arf sabiti' tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika

Kırklareli'nde "Arf sabiti" tiyatro oyunu sahnelendi

6 saat önce

Kırklareli'nde İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "Arf sabiti" oyunu sahnelendi.

Kırklareli'nde

Kırklareli'nde İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "Arf sabiti" oyunu sahnelendi.

Kültür Merkezi'nde tek perde ve 1 saat 20 dakika süren oyun, tiyatro severler tarafından soluksuz izlendi.

Dünyaca ünlü Türk matematikçisi Arf'ın hayatından kesitlerin yer aldığı oyun biyografik ögelerle beslenerek izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Oyunun ardından Kültür ve Turizm Müdür Vekili Veli Şen, oyunculara çiçek takdim etti.

Şen, konuşmada, çok güzel bir tiyatro oyununu izlemenin keyfini yaşadıklarını söyledi.

Oyuncuların da karakterleri çok iyi canlandırdığını ifade eden Şen, tiyatroya gösterilen ilgiden dolayı da herkese teşekkür etti.

Oyunu, Kırklareli Vali Yardımcısı Tahir Demir'de izledi.

Kırklareli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:28 Kaynak: AA
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