Kırklareli'nde arıcılık eğitimi verildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde arıcılık eğitimi verildi

7 saat önce

Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Katranca köyünde 26 arı yetiştiricisinin katılımıyla arı eğitimi yapıldı.

Kırklareli'nde arıcılık eğitimi verildi, System.String[]

Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Katranca köyünde 26 arı yetiştiricisinin katılımıyla arı eğitimi yapıldı.


Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünce Babaeski ilçesi Katranca köyünde 26 arı yetiştiricisinin katılımıyla arı eğitimi yapıldı. Arıcılık Eğitimini Şube Müdürü Hasan Doğan ve Şube Personeli Ümran Altındağ ve Çağlar Çağlar Ayhan ile birlikte arı sunumları eşliğinde; arı hastalık ve zararlıları, arı bakım ve beslenmesi, arı yeri seçimi, arı ürünleri konularında eğitim verildi. Eğitime katılan yetiştiricilere katılım belgesi verilerek karşılıklı bilgi alışverişi ile eğitim sona erdi. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Babaeski, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:20 Kaynak: İHA
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