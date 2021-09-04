Ekipler, şüpheliye ait tarlanın iç kısımlarında boyları 20 ila 300 santimetre arasında değişen 8 bin 895 kök Hint keneviri ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Katranca köyünde arpa ekili tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Kırklareli 'nin Babaeski ilçesinde arpa tarlasında 8 bin 895 kök Hint keneviri bulundu.

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde arpa tarlasında 8 bin 895 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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