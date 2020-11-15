Kırklareli'nde asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika

Kırklareli'nde bir apartmanın asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Adalet sokakta bir apartmanda oturan Azime K, evine çıkmak istediği sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Yaralanan yaşlı kadın, kendi imkanları ile asansör boşluğundan çıkarak durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaşlı kadın, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.