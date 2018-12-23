Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Asayiş

Kırklareli'nde Asayiş

2 saat önce

Kırklareli'nde bir otomobilde yapılan aramada silah ele geçirildi.

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Kırklareli'nde bir otomobilde yapılan aramada silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karakaş Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda B.G yönetimindeki otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde ve sürücü B.G'nin üst aramasında bir silah ve silaha ait şarjör ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köpek hırsızlığı iddiası

Kırklareli'nde bir bağ evinden iki köpek çalındığı iddia edildi.

Polis merkezine müracaat eden B.A, Doğu Mahallesi Tabyalar mevkisindeki bağ evinin bahçesinden kangal cinsi iki köpeğinin çalındığını ileri sürdü.

B.A, şikayetçi olurken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:56 Kaynak: AA

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel
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