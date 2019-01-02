Kırklareli'nde Asayiş

Kırklareli
'nde bir kişi dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.
Şehit Hayrettin Yesin Polis
Merkezi'ne müracaat eden V.K, bir iş görüşmesinde tanıştığı H.T.D'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde iş bulma vaadinde bulunduğu, bin 20 lira para gönderdiğini ileri sürdü.
Dolandırıldığını iddia eden V.K, şikayetçi olurken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Evden hırsızlık iddiası Pınarhisar
ilçesinde bir evden para çalındığı iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi'ndeki evinin kapı kilidinin kırık olduğunu fark eden M.B, durumu polis ekiplerine bildirdi.
M.B, polis ekipleri eşliğinde evde yaptığı incelemede, bin 500 lira parasının çalındığını belirledi.
M.B, şikayetçi olurken, polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.