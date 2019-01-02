Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Asayiş

Kırklareli'nde Asayiş

1 saat önce

Kırklareli'nde bir kişi dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

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Kırklareli'nde bir kişi dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi'ne müracaat eden V.K, bir iş görüşmesinde tanıştığı H.T.D'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iş bulma vaadinde bulunduğu, bin 20 lira para gönderdiğini ileri sürdü.

Dolandırıldığını iddia eden V.K, şikayetçi olurken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Evden hırsızlık iddiası

Pınarhisar ilçesinde bir evden para çalındığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi'ndeki evinin kapı kilidinin kırık olduğunu fark eden M.B, durumu polis ekiplerine bildirdi.

M.B, polis ekipleri eşliğinde evde yaptığı incelemede, bin 500 lira parasının çalındığını belirledi.

M.B, şikayetçi olurken, polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:48 Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Polis, Kırklareli, Güncel
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