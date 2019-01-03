Kırklareli'nde Asayiş

Kırklareli
'nde hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi'nde Ş.A'ya ait evin deposundan şofben ve otomobil lastiği çaldığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
Kayıtlardan hırsızlık şüphelisinin K.S olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin başka bir suçtan da arandığının tespit edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ev yangını Pehlivanköy
ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, evin bir odasından duman çıktığını fark eden M.S, durumu itfaiyeye bildirdi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın sonucu evde maddi hasar meydana geldi.