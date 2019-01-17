Kırklareli'nde Asayiş

Kırklareli
'nde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi, Edirne
Caddesinde P.F.B'ye ait evin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Evde maddi hasar meydana geldi.
Hırsızlık iddiası
Kırklareli'nde bir tırdan 300 litre akaryakıtın çalındığı iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, S.A. Demirtaş Mahallesi 408. Sokaktaki park halindeki tırdan 300 litre akaryakıtın çalındığı iddiasıyla polis merkezine başvurdu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerinin ardından konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı Lüleburgaz
ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bir pastahanede işçi olarak çalışan E.A. müzik sisteminin fişini prize taktığı esnada elektrik akımına kapıldı.
Çevredeki vatandaşların yardımı ile Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülen E.A. tedavi altına alındı.
E.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.