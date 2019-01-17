Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Asayiş

Kırklareli'nde Asayiş

46 dakika önce

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

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Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi, Edirne Caddesinde P.F.B'ye ait evin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.


Evde maddi hasar meydana geldi.


Hırsızlık iddiası


Kırklareli'nde bir tırdan 300 litre akaryakıtın çalındığı iddia edildi.


Alınan bilgiye göre, S.A. Demirtaş Mahallesi 408. Sokaktaki park halindeki tırdan 300 litre akaryakıtın çalındığı iddiasıyla polis merkezine başvurdu.


Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerinin ardından konuyla ilgili soruşturma başlattı.


Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı


Lüleburgaz ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir pastahanede işçi olarak çalışan E.A. müzik sisteminin fişini prize taktığı esnada elektrik akımına kapıldı.

Çevredeki vatandaşların yardımı ile Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülen E.A. tedavi altına alındı.

E.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:22 Kaynak: AA

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