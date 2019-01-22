Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Asayiş

Kırklareli'nde Asayiş

1 saat önce

Kofçaz ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

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Kofçaz ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Devletliağaç köyünde K.A'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede tüm evi etkisi altına alırken, yangın itfaiye ekiplerinin mücadelesi ile söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yüksekten düşen kişi yaralandı

Lüleburgaz ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükkarıştıran beldesinde evinin çatısındaki kiremitleri onaran C.A. dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

C.A, sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:10 Kaynak: AA

Lüleburgaz, İtfaiye, Kofçaz, Güncel
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