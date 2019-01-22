Kırklareli'nde Asayiş

Kofçaz
ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Devletliağaç köyünde K.A'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede tüm evi etkisi altına alırken, yangın itfaiye ekiplerinin mücadelesi ile söndürüldü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yüksekten düşen kişi yaralandı Lüleburgaz
ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Büyükkarıştıran
beldesinde evinin çatısındaki kiremitleri onaran C.A. dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.
C.A, sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.