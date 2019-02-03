Kırklareli'nde Asayiş

Kırklareli
'nde yediği sucuktan zehirlenen kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, E.Ç, marketten aldığı sucuğu yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Kırklareli Devlet Hastanesi
'ne müracaat eden E.Ç'nin zehirlendiği belirlendi.
Tedavi altına alınan E.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan E.Ç, market yetkililerinden şikayetçi oldu.
Bahis oynayan 2 şüpheli gözaltına alındı Lüleburgaz
'da internet üzerinden bahis oynadığı tespit edilen iki şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir bankanın güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, banka ATM'sinden karekod uygulaması ile para çeken D.Ü ve H.Ö'yü yakaladı. Polis
ekipleri, şüphelilerin internet üzerinden bahis oynamaları sonucu para çektiklerini tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.