Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Asayiş

Kırklareli'nde Asayiş

29 dakika önce

Lüleburgaz ilçesinde bir evin deposundan kompresör ve kaynak makinesi çalındı.

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Lüleburgaz ilçesinde bir evin deposundan kompresör ve kaynak makinesi çalındı.

Alınan bilgiye göre, A.K, Kayabeyli köyündeki evinin depo kapısı demirlerinin kesik olduğunu fark ederek durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Depodan kompresör ve kaynak makinesinin çalındığını tespit eden A.K, şikayetçi oldu.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kumar operasyonu

Kırklareli'nde düzenlenen kumar operasyonunda 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karacaibrahim Mahallesi Dereüstü sokakta bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarını değerlendirerek operasyon düzenledi.

Operasyonda, iskambil kağıtları ile 680 lira para ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen 6 şüpheli ve kahvehane işletmecisi C.K hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:52 Kaynak: AA

Jandarma, Lüleburgaz, Kırklareli, 3. Sayfa
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