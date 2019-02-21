Kırklareli'nde Asayiş

Lüleburgaz
ilçesinde bir evin deposundan kompresör ve kaynak makinesi çalındı.
Alınan bilgiye göre, A.K, Kayabeyli köyündeki evinin depo kapısı demirlerinin kesik olduğunu fark ederek durumu İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Depodan kompresör ve kaynak makinesinin çalındığını tespit eden A.K, şikayetçi oldu.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kumar operasyonu Kırklareli
'nde düzenlenen kumar operasyonunda 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Karacaibrahim Mahallesi Dereüstü sokakta bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarını değerlendirerek operasyon düzenledi.
Operasyonda, iskambil kağıtları ile 680 lira para ele geçirildi.
Kumar oynadığı tespit edilen 6 şüpheli ve kahvehane işletmecisi C.K hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.