Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Asayiş

Kırklareli'nde Asayiş

1 saat önce

Kırklareli'nde bağ evinden su tankeri çalındı.

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Kırklareli'nde bağ evinden su tankeri çalındı.

Alınan bilgiye göre, M.K, Yenibağlık mevkisindeki bağ evinin bahçe kapısı asma kilidinin kırık olduğunu, su tankerinin yerinde olmadığını fark etti.

Durumu Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildiren M.K, şikayetçi oldu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dolandırıcılık iddiası

Kırklareli'nde bir kişi, sağlık hizmetleri kesintilerinin ödeneceği bahanesiyle, 34 bin lira dolandırıldığını iddia etti.

Kırklareli Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi'ne müracaat eden Z.A, cep telefonunu arayan kişinin kendisini banka çalışanı olarak tanıttığını söyledi.

Sağlık hizmetleri kesintilerinin geri ödeneceğini ileri sürdüğünü ifade eden Z.A, cep telefonuna gönderilen mesajdaki hesaba giriş kodunu verdiğini belirtti.

Hesabını kontrol ettiğinde, hesabındaki 24 bin 240 lira paranın çekildiği, başvurusu onaylanan 10 bin kredinin de başka hesaplara aktarıldığını fark ettiğini bildiren Z.A, dolandırıldığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:33 Kaynak: AA

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