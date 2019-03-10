Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Asayiş

Kırklareli'nde Asayiş

1 saat önce

Lüleburgaz'da bir büfeden sigara, içki ve para çalındı.

Kırklareli'nde Asayiş, System.String[]
Lüleburgaz'da bir büfeden sigara, içki ve para çalındı.

Ahmetbey beldesinde E.B, dükkanının demir korkuluk ve kapısının kırık olduğunu fark ederek, durumu ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Büfede yapılan incelemede, 180 paket sigara, 20 şişe içki ve kasadan 200 liranın çalındığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Karbonmonoksit zehirlenmesi

Lüleburgaz ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Davutlu Köyünde M.M ve R.M'nin yaşadığı evden duman çıktığını gören komşuları, durumu itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.


Sağlık ekiplerince, evde baygın halde bulunan iki kişi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

M.M ve R.M'nin karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:52 Kaynak: AA

Jandarma, Lüleburgaz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de 6 Kaz İşkence Edilerek Öldürüldü, Vatandaşlar Tepki Gösterdi Polis, Gizlice Girdiği Eğlence Merkezlerine Ceza Yağdırdı

Tarlasını Sürüp Evine Dönüyordu, Yolda Feci Şekilde Can Verdi Erdoğan'ın "Teröristlerce Tokatlanan Belediye Başkanı" Dediği Kişi HDP'li Baydemir Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 17:08:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Asayiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]