Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Asayiş

Kırklareli'nde Asayiş

48 dakika önce

Kırklareli'nde bir depodan hurda malzemeleri çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

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Kırklareli'nde bir depodan hurda malzemeleri çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesi'nde bir depodan at arabasına malzeme yüklendiğini fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri bölgede yaptığı çalışmada şüpheli N.D'yi at arabasına malzeme yüklerken yakaladı.

At arabasında ise çok sayıda hurda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili N.D. gözaltına alındı.

-İş yerinden hırsızlık

Lüleburgaz ilçesinde bir iş yerinden kişi yada kişilerce buzdolabındaki gıdalar ile bilgisayar ve bir miktar para çalındı.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Onur Sokak'taki işletmesine giden R.K. kapının sert bir cisimle kırıldığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgede çalışma yapan ekipler kişi yada kişilerce işletmeden bilgisayar, bir miktar para ile buzdolabından kahvaltılık gıda ürünlerinin çalındığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:48 Kaynak: AA

Pınar Mahallesi, Polis, Kırklareli, Güncel
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