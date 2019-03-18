Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Asayiş

Kırklareli'nde Asayiş

41 dakika önce

Vize'de av sezonu dışında balık avlayan 6 kişi hakkında işlem yapıldı.

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Vize'de av sezonu dışında balık avlayan 6 kişi hakkında işlem yapıldı.

Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri, av sezonun yasak olduğu halde Aksicim Köyü'ndeki Kazandere Barajı gölünde olta ile balık tutanların olduğu ihbarını aldı.

Olay yerinde çalışma yapan ekipler, R.E, T.K, Ş.A, H.O, S.E ve S.B'yi balık avlarken suç üstü yakaladı.

6 kişi hakkında su ürünleri kanununu ihlal suçundan işlem yapıldı.

Şüpheli ölüm

Lüleburgaz ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Oklalı köyünde yalnız yaşayan 72 yaşındaki S.B'den bir süre haber alamayan komşuları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.


Çilingir yardımı ile eve giren jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri S.B'nin yatağında hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri S.B'nin öldüğünü belirledi.


Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından S.B'nın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:52 Kaynak: AA

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