Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Asayiş

Kırklareli'nde Asayiş

1 saat önce

Vize'de av sezonu dışında balık avlayan 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

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Vize'de av sezonu dışında balık avlayan 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri, av sezonun yasak olduğu halde Aksicim köyündeki Kazandere Baraj Gölü'nde olta ile balık tutanların olduğu ihbarını aldı.


Olay yerinde çalışma yapan ekipler, E.K, M.Ç ve İ.Ş'yi balık avlarken suç üstü yakaladı.

3 kişi hakkında su ürünleri kanununu ihlal suçundan işlem yapıldı.

Uyuşturucu yakalandı

Vize'de jandarmayı görünce denize attığı poşetten uyuşturucu hap çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kıyıköy beldesinde devriye gezen jandarma ekiplerini gören şüpheli T.Y, elindeki poşeti denize attı.

Jandarma ekipleri durumundan şüphelenilen T.Y, üst aramasını yaparak Genel Bilgi Toplama (GBT) kaydını sorguladı.

Şüphelinin denize attığı poşeti alan ekipler, içerisinde uyuşturucu hap ele geçirdi.

T.Y, hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem yapılarak soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:13 Kaynak: AA

Jandarma, Vize, Güncel
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