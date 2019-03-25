Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Asayiş

Kırklareli'nde Asayiş

14 dakika önce

Demirköy ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

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Demirköy ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İğneada beldesinde H.Y'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın ekipler tarafından söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

3 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şükrüpaşa köyünde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan grubun olduğu ihbarını değerlendiren 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Pakistan uyruklu 3 düzensiz göçmeni yakaladı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaçak balık avına ceza

Kırklareli'nde barajda kaçak balık avlayan 2 kişiye ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinin Aksicim köyünde av yasağı uygulanan barajda kaçak avlanıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, yürüttükleri çalışmada barajda kaçak balık avlayan B.B. ile M.B'yi yakaladı.


Kaçak avlanan kişi hakkında ceza uygulandı, canlı ele geçirilen balıklar suya bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:18 Kaynak: AA

Demirköy, Kırklareli, Güncel
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