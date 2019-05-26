Kırklareli'nde asayiş

Lüleburgaz
'da bir şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Jandarma
Komutanlığı ekipleri Büyükkarıştıran
beldesinde durumundan şüphelendiği Y.Y'yi durdurarak üst araması yaptı.
Y.Y'nin cebinde 14 fişek halinde 10 gram kubar esrar ele geçilirdi.
Gözaltına alınan Y.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Başlatılan soruşturma sürüyor.
Dolandırıcılık iddiası Kırklareli
'nde bir kişi, internet hesabının ele geçirildiği bahanesiyle, 8 bin 500 lira dolandırıldığını iddia etti.
Kırklareli Şehit Hayrettin Yesin Polis
Merkezi'ne müracaat eden H.E, telefon ile arayan kişinin kendisini polis olarak tanıttığını söyledi.
Banka internet hesabının dolandırıcılar tarafından ele geçirildiğini ifade eden H.E, cep telefonuna gönderilen mesajdaki hesaba giriş kodunu verdiğini belirtti.
Hesabını kontrol ettiğinde, hesabındaki 8 bin 500 liranın E.B adına ait hesaba aktarıldığını fark ettiğini bildiren H.E, dolandırıldığını öne sürerek şikayetçi oldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.