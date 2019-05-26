Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde asayiş

5 saat önce

Lüleburgaz'da bir şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırklareli'nde asayiş, System.String[]
Lüleburgaz'da bir şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Jandarma Komutanlığı ekipleri Büyükkarıştıran beldesinde durumundan şüphelendiği Y.Y'yi durdurarak üst araması yaptı.

Y.Y'nin cebinde 14 fişek halinde 10 gram kubar esrar ele geçilirdi.

Gözaltına alınan Y.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Başlatılan soruşturma sürüyor.
Dolandırıcılık iddiası
Kırklareli'nde bir kişi, internet hesabının ele geçirildiği bahanesiyle, 8 bin 500 lira dolandırıldığını iddia etti.

Kırklareli Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi'ne müracaat eden H.E, telefon ile arayan kişinin kendisini polis olarak tanıttığını söyledi.

Banka internet hesabının dolandırıcılar tarafından ele geçirildiğini ifade eden H.E, cep telefonuna gönderilen mesajdaki hesaba giriş kodunu verdiğini belirtti.

Hesabını kontrol ettiğinde, hesabındaki 8 bin 500 liranın E.B adına ait hesaba aktarıldığını fark ettiğini bildiren H.E, dolandırıldığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:51 Kaynak: AA
Jandarma, Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanını Arılar İstila Etti! Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum 13 Yaşındaki Çocuk, Polis Babasına Ait Silahla Oynarken Kardeşini Başından Vurdu Gazeteci Sabahattin Önkibar'a Saldırı Olayında 4 Kişi Gözaltına Alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:36:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde asayiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]