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Kırklareli'nde asayiş

2 saat önce

Kırklareli'nin Vize ilçesinde barajda kaçak balık avlayan 19 kişiye ceza uygulandı.

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Kırklareli'nin Vize ilçesinde barajda kaçak balık avlayan 19 kişiye ceza uygulandı.

Aksicim köyü Kazandere Barajı'nda kaçak balık avlanıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışmada bulundu.

Ekipler, yürüttükleri çalışmada 19 kişiyi balık avladığı sırada yakaladı.

Kaçak avlananlar hakkında ceza uygulandı, canlı ele geçirilen balıklar suya bırakıldı.

Öte yandan jandarma ekiplerince balık avında kullanılan malzemeler de el konuldu.
Hint kenevirleri imha edildi
Kırklareli'nde bir evin bahçesinde kendiliğinden yetiştiği tespit edile 35 kök Hint keneviri imha edildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma komutanlığı ekipleri İnece beldesinde metruk bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştiğini tespit etti.
Ekipler kendiliğinden yetişen 35 kök Hint kenevirini sökerek imha etti.
Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Babaeski ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma komutanlığı ekipleri askeri firari olarak aranan M.K'yı Nadırlı köyünde yakaladı.
M.K'nın üzerinde yapılan aramada, kağıda sarılı 4 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı.
-Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu
Vize ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ihbarları değerlendiren Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinde F.Ş. ile M.V'yi Hamidiye köyünde C.C.Ş. ve H.İ.D'yi kaçak kazı yaparken yakaladı.

Şüpheleri kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alan alan jandarma ekipleri, kazıda kullanılan malzemelere de el koydu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:34 Kaynak: AA
Jandarma, Kırklareli, Güncel
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