Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli
'nin Vize
ilçesinde barajda kaçak balık avlayan 8 kişiye ceza uygulandı.
Aksicim köyü Kazandere Barajı
'nda kaçak balık avlanıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri bölgede denetim yaptı.
Ekipler, yürüttükleri çalışmada 8 kişiyi balık avladığı sırada yakaladı.
Kaçak avlananlar hakkında ceza uygulandı, canlı ele geçirilen balıklar suya bırakıldı.
Öte yandan jandarma ekiplerince balık avında kullanılan malzemeler de el konuldu.
Uyuşturucu madde ile yakandı
Vize ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Kıyıköy
beldesinde durumundan şüphelendiği S.Ç'nin üzerinde arama yaptı.
Aramada S.Ç'nin üzerinde 10 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ç gözaltına alındı.