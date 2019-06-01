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Kırklareli'nde asayiş

15 dakika önce

Kırklareli'nin Vize ilçesinde barajda kaçak balık avlayan 8 kişiye ceza uygulandı.

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Kırklareli'nin Vize ilçesinde barajda kaçak balık avlayan 8 kişiye ceza uygulandı.
Aksicim köyü Kazandere Barajı'nda kaçak balık avlanıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetim yaptı.
Ekipler, yürüttükleri çalışmada 8 kişiyi balık avladığı sırada yakaladı.
Kaçak avlananlar hakkında ceza uygulandı, canlı ele geçirilen balıklar suya bırakıldı.
Öte yandan jandarma ekiplerince balık avında kullanılan malzemeler de el konuldu.
Uyuşturucu madde ile yakandı
Vize ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Kıyıköy beldesinde durumundan şüphelendiği S.Ç'nin üzerinde arama yaptı.
Aramada S.Ç'nin üzerinde 10 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ç gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:29 Kaynak: AA
Kazandere Barajı, Jandarma, Kırklareli, Güncel
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