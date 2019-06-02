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Kırklareli'nde asayiş

39 dakika önce

Kırklareli'nde araması bulunan kişi yakalandı.

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Kırklareli'nde araması bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hırsızlık suçundan tutuklu bulunan oğlu S.Ö'yü ziyarete giden H.Ö'nün yapılan kimlik sorgulamasında "borcunu ödeme şartının ihlali" suçundan Kırklareli Asliye Ceza Mahkemesince araması bulunduğu tespit edildi.

H.Ö, gözaltına alındı.
Asker firarisi yakalandı
Babaeski'de askerden firar ettiği tespit edilen kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan firar eden M.K, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nadırlı köyünde yakalandı.
M.K'nın üst aramasında, 4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından M.K, serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:48 Kaynak: AA
Kırklareli, Güncel
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