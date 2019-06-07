Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli
'nde bir ağıldan 10 küçükbaş hayvan çalındı.
Alınan bilgiye göre, Karakoç köyünde K.O, ağılında kuzularının eksik olduğunu fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma
ekipleri, ağılda incelemede bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İş yerinden hırsızlık Lüleburgaz
'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Büyükkarıştıran
beldesinde bir fabrikadan hırsızlık yapıldığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, olay yerinde çalışma yaptığı sırada 5 şüphelinin kaçmaya çalıştığını gördü.
Ekipler, yaşanan kovalamaca sonucu şüphelilerden V.T ve Z.Y'yi yakaladı.
Şüphelilerin çantasında yapılan incelemede, hırsızlıkta kullanıldığı tespit edilen malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan V.T ve Z.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İki şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Öte yandan kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.