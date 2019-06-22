Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde asayiş
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Kırklareli'nde asayiş

55 dakika önce

Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi yaralandı.

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Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kavaklı beldesinde Y.Y. kamyonun kasasındaki balyaları dizmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.
Y.Y. çevredeki vatandaşların yardımı ile getirildiği Kırklareli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kırklareli'nde kaçak balık avına ceza
Vize ilçesinde barajda kaçak balık avlayan 9 kişiye ceza uygulandı.
Vize ilçesinin Aksicim köyü Kazandere Barajı'nda kaçak balık avlanıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışmada bulundu.
Ekipler, yürüttükleri çalışmada 9 kişiyi balık avladığı sırada yakaladı. Kaçak avlananlar hakkında ceza uygulandı, canlı ele geçirilen balıklar suya bırakıldı.
Öte yandan jandarma ekiplerince balık avında kullanılan malzemeler de el konuldu.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:29 Kaynak: AA
Kavaklı, Kırklareli, Güncel
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