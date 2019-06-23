Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde asayiş
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Kırklareli'nde asayiş

8 dakika önce

Vize'de balkon korkuluğundan düşen kişi yaralandı.

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Vize'de balkon korkuluğundan düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.D, evinin balkon korkuluğunda oturduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 1.5 metre yüksekten yere düştü.
Yaralanan F.D, Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan F.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Zehirlenme
Lüleburgaz'da çamaşırsuyu içen kişi zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki evinde su zannederek çamaşır suyu içen E.M, yakınları tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Zehirlendiğini belirlenen E.M, tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:42 Kaynak: AA
Lüleburgaz, Devlet Hastanesi, Vize, Güncel
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