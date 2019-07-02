Kırklareli'nde asayiş
1 saat önce
Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti.
Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:04 Kaynak: AA
'nde yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Demirköy
ilçesine bağlı Limanköy'de cami minaresini boyayan M.A. dengesini kaybederek yere düştü.
M.A. haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerince Demirköy Devlet Hastanesine götürüldü. M.A. burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- Çiftlikten hırsızlık
Kırklareli'nde bir çiftlikten hurda malzemeler çalındı.
Alınan bilgiye göre, Koyunbaba köyünde B.Ş'ye ait hayvan çiftliğinden kişi yada kişilerce 2 ton hurda malzeme çalındı. Jandarma
ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.
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