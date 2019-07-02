Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde asayiş
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Kırklareli'nde asayiş

1 saat önce

Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti.

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Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı Limanköy'de cami minaresini boyayan M.A. dengesini kaybederek yere düştü.
M.A. haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerince Demirköy Devlet Hastanesine götürüldü. M.A. burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- Çiftlikten hırsızlık
Kırklareli'nde bir çiftlikten hurda malzemeler çalındı.
Alınan bilgiye göre, Koyunbaba köyünde B.Ş'ye ait hayvan çiftliğinden kişi yada kişilerce 2 ton hurda malzeme çalındı.
Jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:04 Kaynak: AA
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