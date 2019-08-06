Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli
'nde bulaşık deterjanı içen çocuk zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, Celaliye
köyünde F.D, evin mutfağında bulunan bulaşık deterjanını içti.
Bir süre sonra rahatsızlanan F.D, annesi N.D tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi
'ne götürüldü.
Zehirlendiği anlaşılan F.D tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Uyuşturucu ele geçirildi Vize
ilçesinde bir kişi uyuşturucu madde ile yakalandı.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy
beldesi İSKİ yolu mevkisinde yaptığı asayiş kontrolünde plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde bulunanların üzerinde arama yaptı.
Aramada, otomobilde bulunan E.V'nin cebinden kağıda sarılı halde 25 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.V, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.