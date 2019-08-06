Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde asayiş
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Kırklareli'nde asayiş

4 saat önce

Kırklareli'nde bulaşık deterjanı içen çocuk zehirlendi.

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Kırklareli'nde bulaşık deterjanı içen çocuk zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, Celaliye köyünde F.D, evin mutfağında bulunan bulaşık deterjanını içti.
Bir süre sonra rahatsızlanan F.D, annesi N.D tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Zehirlendiği anlaşılan F.D tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Uyuşturucu ele geçirildi
Vize ilçesinde bir kişi uyuşturucu madde ile yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesi İSKİ yolu mevkisinde yaptığı asayiş kontrolünde plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde bulunanların üzerinde arama yaptı.
Aramada, otomobilde bulunan E.V'nin cebinden kağıda sarılı halde 25 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.V, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Devlet Hastanesi, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:52 Kaynak: AA
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