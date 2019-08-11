Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 80 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 80 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kızılcıkdere köyünde Ş.K'nın evinde kaçak içki ürettiği bilgisine ulaştı.

Ekipler şüphelinin evinde yaptığı aramada, 80 litre içki ile içki imalat düzeneği ele geçirildi.

Şüpheli Ş.K. hakkında olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uyuşturucu operasyonu

Kırklareli'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı ileri sürülen şüphelileri tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, A.A, V.Y, Y.D. ve M.K. ve yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 87 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İsrail polisi, bayramın birinci gününde Mescid-i Aksa içinde Filistinlilere saldırdı

Eren'in şehit düştüğü yerdeki topraktan Bursa'da fidan yetiştirecek

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin

Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'ye geldi