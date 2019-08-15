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Kırklareli'nde asayiş

38 dakika önce

Demirköy ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.

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Demirköy ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Balaban köyünde evinin çatısını onaran R.K'nın dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.
Yaralan R.K. yakınları tarafından Demirköy Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Yasağa rağmen denize girenlere tutanak
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 150 kişi hakkında tutanak düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, denizin dalgalı olması nedeniyle Vize Kaymakamlığınca geçici bir süre vatandaşların denize girmesi yasaklandı.
Bunun üzerine Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri de halkı denize girmemeleri için uyardı.
Tüm uyarılara ve yasağa rağmen denize girdiği tespit edilen 150 kişi hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı.
Hazırlanan tutanaklar Vize Kaymakamlığına gönderildi.
Devlet Hastanesi, Kırklareli, Demirköy, Vize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:47 Kaynak: AA
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