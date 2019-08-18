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Kırklareli'nde asayiş

1 saat önce

Lüleburgaz'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

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Lüleburgaz'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Hamitabat köyünde M.G'ye ait tek katlı boş evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.
-Bıçaklı kavga
Vize'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Okçular köyünde baba A.A, oğlu B.A ve torunu M.A ile aralarında husumet olduğu ileri sürülen M.E. ve A.E. köyde karşılaşarak tartışmaya başadı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.A, yanında taşıdığı bıçak ile M.E ve kardeşi A.E'yi bıçaklayarak yaraladı.
Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince A.E Çorlu Devlet Hastanesi'ne, M.E ise Edirne Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.A, B.A ve M.A gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Lüleburgaz, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:44 Kaynak: AA
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