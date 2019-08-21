Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde asayiş
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Kırklareli'nde asayiş

59 dakika önce

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

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Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.
Geçitağzı köyünde İ.K'ya ait evin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın sonucu evde hasar oluştu.
Uyuşturucu operasyonu
Vize ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı ileri sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda M.K, V.Y. ve A.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 23 gram esrar ele geçirildi.
Kırklareli, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:14 Kaynak: AA
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