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Kırklareli'nde asayiş

51 dakika önce

Lüleburgaz ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.

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Lüleburgaz ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamitabat köyünde İ.K. evinin çatısını onardığı sırada dengesini kaybederek yere düştü.

112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülen İ.K'nın vücudunda kırıklar olduğu belirlendi.

Yanlışlıkla çamaşır suyu içti

Demirköy ilçesinde çamaşırsuyu içen kişi zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, İğneada beldesinde C.Y, bulaşık yıkamak için bardakların içine koyduğu çamaşır suyunu yanlışlıkla içmesi sonucu rahatsızlandı.

Demirköy Devlet Hastanesi'ne müracaat eden C.Y'nin zehirlendiği tespit edildi.

İlk müdahalesinin ardından Kırklareli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen C.Y, tedavi altına alındı.

-Define arayan dört şüpheli yakalandı

Vize ilçesinde dört şüpheli define ararken suç üstü yakalandı.

Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinde Hamidiye Köyü Meleşkoru mevkisinde S.G, İ.E, A.A, ve A.A'nın define aradığını tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonda, dört şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan define aramada kullanılan malzemelere el konuldu.

Kırklareli, Lüleburgaz, Demirköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:24 Kaynak: AA
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