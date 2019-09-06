Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde asayiş
Son Dakika Güncel Haber

Kırklareli'nde asayiş

1 saat önce

Kırklareli'nde trafo direğinden elektrik kabloları çalındı.

Kırklareli'nde asayiş, System.String[]

Kırklareli'nde trafo direğinden elektrik kabloları çalındı.

Alınan bilgiye göre, Yoğuntaş köyünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, trafo direğinden 15 metre bakır kablo, bakır atlama iletkenleri ve akım sigortası çalındığını fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede incelemede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi balıkçılar kurtardı


Vize ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Kıyıköy beldesinde belediye plajından serinlemek için denize giren A.E, boğulma tehlikesi geçirdi.


Bölgede tekne ile balık tutan vatandaşlar, A.E'nin çırpındığını fark etti. Balıkçılar, A.E'yi denizden çıkararak durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.


Sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesine kaldırılan A.E'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kırklareli, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu: Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesinde
Okulda skandal! Müdür, temizlikçi kadını taciz etti Ek yerleştirmeye özel burs olanakları! 2 bin 500 TL veren var Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 10:46:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde asayiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]