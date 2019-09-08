Kırklareli'nde asayiş

Lüleburgaz'da tarla sulama borularının çalındığı iddia edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaat eden Evrensekiz Sulama Kooperatifi Başkanı K.Ş, beldede tarla sulama kuyusu yanındaki 23 borunun çalındığını ileri sürdü.
K.Ş, şikayetçi olurken, olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
-Anız yangını
Babaeski'de ayçiçeği saplarını yakan kişi hakkında işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Taşköprü köyünde S.S, ayçiçeği hasadının ardından tarlada kalan saplarını yaktı.
Rüzgarında etkisiyle yangın, C.H'a ait fidanlığa sıçradı. 22 ceviz fidanının zarar gördüğü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçe Jandarma Komutanlığı'nca S.S hakkında işlem başlatıldı.