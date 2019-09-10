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Kırklareli'nde asayiş

22 dakika önce

Demirköy'de yüksekten düşen kişi yaralandı.

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Demirköy'de yüksekten düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sivriler köyünde U.S. evinin bahçesindeki ceviz ağacına çıktı. Ceviz topladığı sırada dengesini kaybeden U.S. yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü.

U.S. götürüldüğü Kırklareli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Zehirlenme

Kofçaz ilçesinde 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Malkoçlar köyünde M.S, S.E, M.E. ve M.H. tavuk eti pişirerek yedi.

Bir süre sonra mide bulantısı şikayetiyle Kırklareli Devlet Hastanesine başvuran 4 kişinin yediği etten zehirlendikleri tespit edildi.

M.S, S.E, M.E. ve M.H. tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kırklareli, Sivriler, Demirköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:24 Kaynak: AA
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