Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde asayiş
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Kırklareli'nde asayiş

1 saat önce

Lüleburgaz ilçesinde anız yakan kişi hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı.

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Lüleburgaz ilçesinde anız yakan kişi hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalı köyünde N.G'nin tarlasında çıkan anız yangınına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler yangını N.G'nin çıkardığını tespit ederek, şüpheli hakkında idari yaptırım uygulanması için tutanak hazırladı.

Tutanak Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderildi.

Uyuşturucu maddeyle yakalandı

Babaeski ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamesutlu köyü yakınlarında durumundan şüphelendiği M.Y'nin üzerinde arama yaptı.

Aramalarda M.Y'nin montunda bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Lüleburgaz, Jandarma, Ayvalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:48 Kaynak: AA
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