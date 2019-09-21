Kırklareli'nde asayiş

Lüleburgaz ilçesinde anız yakan kişi hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı.
Alınan bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalı köyünde N.G'nin tarlasında çıkan anız yangınına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler yangını N.G'nin çıkardığını tespit ederek, şüpheli hakkında idari yaptırım uygulanması için tutanak hazırladı.
Tutanak Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderildi.
Uyuşturucu maddeyle yakalandı
Babaeski ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamesutlu köyü yakınlarında durumundan şüphelendiği M.Y'nin üzerinde arama yaptı.
Aramalarda M.Y'nin montunda bir miktar metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.